Jongeren drinken en roken minder, maar "preventie blijft belangrijk"

Leerlingen uit het secundair onderwijs drinken minder alcohol. Al meer dan 10 jaar is er een dalende trend in alcoholgebruik. Het percentage leerlingen dat ooit alcohol gebruikt heeft, daalt van 75% (2008-2009) tot iets onder de 55% (2017-2018). Het aantal regelmatige gebruikers is gehalveerd van 22% naar 10%.

"Eén op de tien jongeren zegt nog dat ze één keer per week of meer alcohol drinken", zegt Katleen Peleman van het Vlaams expertisecentum voor Alcohol en andere Drugs. "Ook bij de oudste groep is dit gehalveerd en op gebied van gezondheid is dat heel goed nieuws."

Jongeren beginnen ook later alcohol te drinken: tussen 2010-2011 en 2017-2018 is de beginleeftijd met een jaar verlaat naar 14,6 jaar. De laatste schooljaren is er ook voor het eerst een daling van het alcoholgebruik bij de oudere leerlingen.

Toch waarschuwt het VAD voor een hoerastemming. Jongeren drinken minder vaak, maar zijn daarom niet minder dronken. Het voorbije jaar zegt een kwart te veel gedronken te hebben. En evenveel jongeren geeft aan dat ze wel eens aan binge-drinken doen.