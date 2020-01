Na knokpartij in kebabzaak: "Ja, er was een moment dat ik dacht te moeten opstappen"

Chris Hill op nieuwswebsite Daily Mail: "Ik draaide me om en zag een man en een zaakmedewerker met een aantal dingen naar elkaar gooien. En dan was er nog een lange kerel die tegen de toonbank begon te stampen." Uiteindelijk zouden verschillende medewerkers van de kebabzaak en 2 klanten bij het gevecht betrokken raken.

"Ja, er is een moment geweest dat ik dacht dat ik op een andere plaats moest gaan zitten. Maar ik was zo aan het genieten van mijn kebab en van mijn frieten. Alhoewel, die frieten smaakten niet fantastisch." In de tussentijd bleven de oortjes muziek van radiozender Capitol Radio in de oren van Hill spuien, terwijl Hill zelf ook nog aandacht had voor zijn eigen gsm.

Op Twitter volgden alvast reacties als: