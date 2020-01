Hoe rook van Australische bosbranden de aarde rondreist en wat de mogelijke gevolgen zijn

De NASA volgt de weg die de rook uit Australië aflegt op meer dan 15 kilometer hoogte. "De voorbije week hebben satellieten een uitzonderlijke hoeveelheid rook gedetecteerd die door de bosbranden in Australië in de atmosfeer terechtgekomen is, en hoe die rook zich oostwaarts heeft verspreid."

Rond 8 januari had de rook al halfweg de afstand om de aarde afgelegd, voorbij Nieuw-Zeeland, en over Zuid-Amerika. De NASA verwacht dat de rook minstens een keer de volledige afstand om de aarde zal afleggen en uiteindelijk via het westen weer Australië zal bereiken. Dat zal allicht in de komende dagen gebeuren.

Als de rook in de stratosfeer belandt, kan dat de omstandigheden in de atmosfeer om de aarde wereldwijd beïnvloeden, waarschuwt de NASA. Wat de exacte gevolgen zijn -een afkoeling of een opwarming van de atmosfeer, het effect op de wolken eronder,...- wordt momenteel "intensief onderzocht", aldus de NASA.

