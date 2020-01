Oceanen waren sinds begin metingen nooit warmer dan in 2019

2019 brak de eerdere records uit de voorgaande jaren wat de opwarming van de aarde betreft, en de effecten treden nu al op in de vorm van meer extreem weer, stijgende zeeniveaus en schade aan mariene levensvormen.

"De opwarming van de aarde is reëel, en ze wordt erger", zei Abraham. "En dit is nog maar het tipje van de ijsberg voor wat er nog moet komen. Gelukkig kunnen we er iets aan doen. We kunnen energie op een slimmere manier gebruiken en we kunnen onze energiebronnen diversifiëren. We zijn in staat om dit probleem minder erg te maken."

Volgens de onderzoekers kan de mensheid zich inspannen om haar effect op het klimaat om te keren, maar zullen de oceanen langer nodig hebben om te reageren op de atmosferische omstandigheden en de omstandigheden op het land. Sinds 1970 is meer dan 90 procent van de warmte van de opwarming van de aarde in de oceanen terechtgekomen, terwijl minder dan 4 procent van de warmte de atmosfeer en het land waarop de mensen leven opgewarmd heeft.

"Zelfs met die kleine fractie die invloed heeft op de atmosfeer en het land, heeft de wereldwijde opwarming geleid tot een toename van catastrofale branden in het Amazone-gebied, Californië en Australië in 2019, en we zien dat dat voortgaat in 2020", zei Cheng. "De wereldwijde opwarming van de oceanen heeft mariene hittegolven veroorzaakt in de Tasmanzee en op andere plaatsen."