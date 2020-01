Drie doden en verschillende gewonden bij ontploffing in chemische fabriek in Tarragona in Spanje

De ontploffing zou hebben plaatsgevonden in Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE), een fabriek die ethyleenoxide produceert. Dat is een snel ontvlambare en explosieve stof, en een belangrijke grondstof in de chemische industrie.

Wat de explosie precies heeft veroorzaakt, blijft onduidelijk. Een van de personen die overleden is, zat in een gebouw dat door de kracht van de explosie ingestort is.