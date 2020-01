Ontwart Europa eindelijk het kluwen van de universele oplader?

Maar iedereen kan het kluwen aan laadkabels en opladers zelf aanschouwen in de eigen woonkamer: die "aanmoediging" heeft niet gewerkt. En dat is niet alleen onpraktisch, het is ook ronduit slecht voor het milieu. "Die opladers doen de massa elektronisch afval oplopen tot 51.000 ton per jaar, dat is enorm", zegt europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD).