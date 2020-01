Nieuwe elektronische identiteitskaart  mét vingerafdrukken voorgesteld

In Lokeren is vandaag de nieuwe elektronische identiteitskaart voorgesteld. Lokeren is één van de steden waar de kaarten het eerst uitgereikt zullen worden. Op het eerste gezicht is er geen groot verschil, buiten het feit dat de foto links komt te staan. De grote nieuwigheid is dat je voortaan je vingerafdruk moet laten scannen, die dan op de chip van de kaart zal staan. Sommige mensen zijn daar ongerust over uit vrees voor hun privacy.