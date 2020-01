Opnieuw grote vijvers in natuurgebied de Teut, dankzij buis onder E314

De buis onder de E314 werd eind 2018 al aangelegd. "Door de droogte van de afgelopen zomers hebben we een jaar moeten wachten op het water", zegt regiobeheerder Koen Thijs van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Maar in de herfst is het dan toch meer beginnen regenen en nu zien we dat er water in de vijvers in de Teut staat." Van die grote vijvers was de afgelopen 50 jaar nauwelijks nog iets te zien. "Die vijvers waren opgegaan in de heide. Maar nu er weer water in staat, verwachten we dat er vanaf het voorjaar libellen, amfibieën en watervogels op af zullen komen." ANB hoopt dat ook de zeldzame plant waterlobelia er opnieuw zal groeien.

Fout aangelegde buis

Bij de aanleg van de snelweg meer dan 50 jaar geleden werd de vallei van de Laambeek in twee gesplitst. De ingenieurs van het Agentschap voor Wegen en Verkeer wisten destijds al dat er maatregelen nodig waren om de uitdroging van het natuurgebied te voorkomen. Maar de buis voor het grondwater werd onder een verkeerde hellingsgraad gelegd. Die situatie is nu dus rechtgezet.