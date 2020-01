Plofkraak in Zaventem: dieven gingen er met 350.000 euro vandoor

"De plofkraak vond plaats omstreeks 04.30 uur", zegt Ellen Vanderpoel, woordvoerster van de lokale politie Zaventem. "Onze patrouilles zijn meteen ter plaatse gegaan, net als de brandweer, aangezien de explosie ook een brand had veroorzaakt. De daders waren al gevlucht en hebben een aantal geldkoffers meegenomen." Het is nog onduidelijk of alle biljetten onbruikbaar zijn, maar volgens Bpost zijn de inktpatronen -die het geld waardeloos maken- wél afgegaan.

Bij de plofkraak vielen geen gewonden. Ook over de daders, is nog niets bekend. De politie, ontmijningsdienst DOVO en het gerechtelijk lab kwamen gisteren ter plaatse voor een onderzoek. Wellicht is de bankautomaat met gas tot onploffing gebracht.

Een plofkraak in de rand rond Brussel is eerder uitzonderlijk. Het afgelopen jaar gebeurden veruit de meeste plofkraken in de provincies Limburg en Antwerpen, vaak dicht bij de Nederlandse grens.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":