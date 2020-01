Opnieuw raketten ingeslagen vlak bij Iraakse basis met Amerikaanse troepen

Het Iraakse kamp Taji was vandaag het doelwit van Katjoesja-raketten. Hoeveel raketten er precies ingeslagen zijn, is nog niet duidelijk. Evenmin is geweten wie er achter de aanval zit.

Aanvankelijk liet het Iraakse leger weten dat er geen slachtoffers waren, nu is er toch sprake van twee gewonden. De situatie in Irak is zeer gespannen, vooral sinds de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven kwam na een Amerikaanse droneaanval.