Renée Zellweger maakt comeback als Judy Garland in "Judy": "Om te kunnen schitteren, moest ze veel afzien"

De film "Judy" gaat over het laatste jaar in het leven van Judy Garland. Garland was amper 47 jaar oud toen ze in 1969 stierf aan de gevolgen van jarenlang alcohol- en drugsmisbruik. Renée Zellweger maakt een gevierde comeback met haar titelrol in "Judy". De rol leverde haar vorige week al een Golden Globe op en dus is ze ook frontrunner voor de Oscar voor Beste Actrice. Onze filmreporter Ward Verrijcken vroeg Renée Zellweger waarom ze in de huid van Garland wilde kruipen en of ze haar Oscarspeech al aan het schrijven is.