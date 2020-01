Hoe kan ik mij schamen over mijn bedrijfswagen als er geen alternatieven zijn?

En net als zoveel mensen zoals dhr. Creve en ik zelf hebben wij toch nog steeds een wagen nodig. “Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.” Dit is jammer genoeg een quote die nog steeds als waarheid geldt. Ik zie mijzelf als consultant nog niet te snel met het openbaar vervoer in Beerse, Laakdal of dergelijke plaatsen geraken. Of wanneer ik een coaching­meeting of een meet-up heb en die blijkt in Kortrijk te zijn, dan vrees ik dat men dat daar zonder mij zal moeten doen. Of dat nu een goede of slechte zaak zou zijn, laat ik in het midden.