Zitten de Canadezen te wachten op Harry en Meghan? Het land is eerder verdeeld als het over het koningshuis gaat.



Bij het staatsbezoek van prins William en Catherine "Kate" Middleton in 2016 was er protest. In het Franssprekende Québec betoogden toen een 300-tal mensen met slogans als "No kings" en "Royal parasites! Go home!". Een peiling in Canada maakte ook duidelijk dat zeker niet elke Canadees royaltyliefhebber is. In Québec wil 42% dat de Queen staatshoofd blijft, in het Engelstalige gedeelte is dat 64%.



Maar bij Harry en Meghan ligt de situatie lichtjes anders. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan geldt het koppel meer als celebrity-koppel. Het zijn sterren voor de jongere generaties met beroemde vrienden als voormalig first lady Michelle Obama, talkshowhost Oprah Winfrey, tennisspeelster Serena Williams en acteur George Clooney.