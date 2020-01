Een topman uit de zakenwereld, een mediatycoon en een wielermanager: wat kunnen zij voor voetbalclub Anderlecht doen?

Laten we beginnen bij Karel Van Eetvelt, tot vandaag bekend als CEO van bankenkoepel Febelfin en tot voor twee jaar topman van zelfstandigen­organisatie Unizo. Hoewel de 53-jarige topman intussen gepokt en gemazeld is in de Belgische zakenwereld, heeft hij een hart voor de sport.

Als 18-jarige droomde Karel Van Eetvelt ervan om zelf voetballer te worden, hij studeerde Lichamelijke Opvoeding, is een fanatiek fietser, maar kwam uiteindelijk via een omweggetje in de bouwsector in de ondernemerswereld terecht, en is er niet meer uit geraakt. Tot vandaag.