Verkeershinder E314 in Herent door zinkgat kan nog dagen duren

Op de E314 ter hoogte van Herent in Vlaams-Brabant is er een groot gat in de weg ontstaan. Er is sprake van een zinkgat, een holte onder het wegdek, en daarom moeten aannemers eerst grondig onderzoeken wat de oorzaak van de verzakking is.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kan nog niet zeggen hoelang het onderzoek en de herstelling zullen duren maar het is erg waarschijnlijk dat de problemen nog een paar dagen zullen aanhouden.

De verzakking zorgt voor heel wat verkeershinder omdat er maar één rijstrook beschikbaar is. Tijdens de avondspits stond er een lange file op de snelweg in de richting van Lummen. De staart van de file reikte tot op de E40. Het verkeer moest er op een bepaald moment meer dan een uur aanschuiven.