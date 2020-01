Vier wereldwinkels Oxfam Brugge slachtoffer van hacking

"We hebben hen laten weten dat wij een vzw, een liefdadigheidsorganisatie zijn en hebben hen aangespoord om onze bestanden weer vrij te geven", gaat Viaene verder. "Toen hebben we antwoord gekregen dat we 1 bitcoin moesten betalen. De waarde daarvan schommelt blijkbaar elke dag tussen 7.000 en 7.600 euro. Voor ons is dat onbetaalbaar, maar we willen dat ook niet betalen."