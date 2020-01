Maakt vlucht meer of minder binnen Europa nu een verschil of niet voor het klimaat? 

“Het ETS-systeem laat nog te veel marge over. Maar alle klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat in het komende decennium de uitstoot van broeikasgassen drastisch moet dalen. Anders komen we op een punt waarop de klimaatopwarming niet meer tegen te houden valt. Wie veel vliegt, ook op korte afstand, jaagt zijn persoonlijke klimaatafdruk sterk de hoogte in, zelfs binnen ETS. Daarom is reizen met bus of trein, vanuit persoonlijk standpunt, nog altijd de beste keuze voor het klimaat. Doodjammer dat de auteurs daar zo ongenuanceerd over communiceren.”

Bovendien is de bedoeling van de handel in uitstootrechten niet louter economisch. Als sectoren toch te veel blijven uitstoten, en boetes moeten betalen, haal je met die boetes de CO2 niet uit de lucht. “De bedoeling van ETS was ook om sectoren te dwingen om alternatieven uit te rollen, om klimaatvriendelijke technologieën te ontwikkelen. Dat gebeurt in de luchtvaartsector nog lang niet genoeg”, zegt Boussemaere.

De Europese luchtvaartsector krijgt nog altijd meer dan 80 procent van zijn uitstootrechten gratis, en mede daardoor kan de prijs van een vliegticket laag gehouden worden. Een trein rijdt op stroom, o.a. geproduceerd in elektriciteitscentrales, die wél onder ETS vallen maar die geen gratis uitstootrechten krijgen.