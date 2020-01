Wolven August en Noëlla hebben elkaar ontmoet, mogelijk welpen op komst

Wolf August en wolvin Noëlla hebben elkaar ontmoet en schieten goed met mekaar op. Het is dan ook niet uitgesloten dat er kleine welpjes komen in Limburg met de paartijd die eraan komt. "De dieren kunnen het goed met elkaar vinden en de kans is dan ook groot dat het een koppel voor het leven wordt", zegt Eddy Ulenaers van Natuur en Bos.

Bij wolven is een dracht kort. "Als wolvin Noëlla in februari drachtig is, dan zal ze in mei bevallen en kan ze tussen de vier en de acht welpen baren. Maar eerst zal de wolvin op verkenning gaan en kijken wat het voedselaanbod is en daar zullen ook de welpen op afgestemd worden", besluit Ulenaers.

August vormde eerder een koppel met wolvin Naya, die ook drachtig was. Zij is volgens het Agentschap Natuur en Bos nog voor de zomer gedood.