Zonhoven wil Australische zustergemeente helpen, "want Australië staat in brand"

Dertig jaar geleden sloot de gemeente Zonhoven een vriendschapsband met het Australische stadje Gayndah. Vooral op het vlak van toerisme werkten ze samen. Maar nu Australië in een diepe crisis is beland door de aanhoudende droogte en bosbranden, wil Zonhoven niet zomaar lijdzaam toekijken. "We willen een actie die ook op lange termijn resultaten oplevert", vertelt schepen Frank Vandebeek (Open VLD). "Daarom vragen we onze inwoners om zelf inspanningen te doen om de klimaatopwarming te stoppen."

Acties

Alle beloftes en inspanningen komen op de website zonhovenbelooft.be. Enkele inwoners hebben er al een bericht op gepost. Ze beloven onder meer om voor korte afstanden de fiets te nemen of om meer kraantjeswater te drinken. De Zonhovense bedrijven sponsoren de beloften van de inwoners en met dat geld zullen in Australië bomen worden heraangeplant.

Situatie Gayndah

In Gayndah is het acute gevaar intussen geweken. "In augustus hebben ook daar hevige bosbranden gewoed", gaat Vandebeek verder. "En de inwoners vragen ons om Australië te helpen. Want de bosbranden zijn dit jaar veel heviger dan anders, door de klimaatopwarming. Wij denken hier dat we daar niets aan kunnen doen, maar dat klopt niet. We kunnen allemaal iets doen, om ons klimaat te sparen."

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":