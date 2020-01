2019 was het op een na warmste jaar sinds het begin van de metingen

De zomer van 2019 was met drie hittegolven uitzonderlijk heet. Op 25 juli werd het Belgische hitterecord verpulverd. In Ukkel, het referentiepunt van de meetstations, werd het toen 39,7 graden Celsius. Dat is maar liefst 3,1 graden meer dan het vorige record van 27 juni 1947.

Ook in heel wat andere landen werden er deze zomer warmterecords gebroken. Dat is een gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming. Door het verbranden van fossiele brandstoffen komt veel CO2 in de atmosfeer terecht en stijgt de wereldwijde temperatuur.