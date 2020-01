70 verwaarloosde runderen in beslag genomen in Lichtervelde

In Lichtervelde zijn meer dan 70 runderen in beslag genomen bij een landbouwer omdat hij de dieren onvoldoende verzorgde. De dienst Dierenwelzijn had de man al verschillende keren verwittigd. Er waren ook afspraken gemaakt om de dieren beter te voederen en de stallen op te ruimen, maar de runderen bleken er nog altijd slecht aan toe.

Brigitte Borgmans van de dienst Dierenwelzijn: "We hebben achter het bedrijf zelfs enkele kadavers gevonden in verre staat van ontbinding. We hebben die man echt proberen te helpen. We hebben hem onder meer in contact gebracht met "Boeren op een Kruispunt", een organisatie voor landbouwers met financiële en mentale problemen. Maar de begeleiding is stopgezet omdat hij weigerde mee te werken. En uiteindelijk moeten wij dan denken aan het welzijn van de dieren."

De 70 runderen zijn meteen openbaar verkocht. Dat is de normale procedure wanneer verwaarloosde landbouwdieren in beslag worden genomen.