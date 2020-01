Al 5.000 mensen betrapt in Gentse lage-emissiezone, voorlopig enkel waarschuwing

Sinds 1 januari geldt in Gent een lage-emissiezone. Dat betekent dat te vervuilende, vaak oude, wagens het gebied binnen de stadsring niet meer in mogen. Automobilisten die zich niet aan de nieuwe regels houden, krijgen een fikse boete. Stad Gent kon in de eerste week van januari al 5.072 mensen betrappen die de nieuwe regels aan hun laars lapten. Ze krijgen, voorlopig, een waarschuwing en de tijd om het nodige in orde te brengen. Vanaf februari schrijft de stad ook echt boetes (150 euro) uit.

Zes vaste camera's controleren wie de zone in en uit rijdt, in februari komt daar nog een mobiele camera bij. In april plaatst de stad nog eens drie extra vaste camera's om zo goed als elke overtreder te kunnen vatten. Stad Gent gaf ruim 15.000 mensen toestemming om de LEZ toch in te rijden (prioritaire voertuigen, buitenlandse voertuigen en betaalde toelatingen).

Bijna 4.000 mensen betalen om LEZ toch in te kunnen

Stad Gent geeft, als overgangsmaatregel, de toegang aan bepaalde minder vervuilende oudere wagens. Automobilisten die van de maatregel gebruik willen maken, moeten een toelating aanvragen én daar ook voor betalen. 3.708 mensen deden dat al. De prijs van de toelating hangt af van het type wagen, ze gaat van 345 euro (een kleine personenwagen) tot 1720 euro (een landbouwvoertuig) per jaar. De toelating geldt enkel in Gent en niet in de LEZ's in Antwerpen en Brussel. In Gent zijn ook ambulances, brandweerwagens... nog niet helemaal in orde. De stad reikte voor die prioritaire voertuigen bijna 1.200 vergunningen uit.

10.000 buitenlanders vragen vergunning

Mensen met een buitenlandse nummerplaat moeten sowieso een vergunning aanvragen om de LEZ in te rijden, ook als hun wagen in orde is. Heel wat Gentenaars van vreemde origine hebben dat alvast begrepen. De stad reikte al meer dan 10.000 vergunningen uit aan buitenlandse voertuigen.

Gedoogperiode

Gentenaars én bezoekers met een té vervuilende wagen krijgen nog tot 1 februari de tijd om een toelating te kopen, een vergunning aan te vragen of naar een alternatieve manier te zoeken om de Gentse binnenstad in te raken. Daarna start de stad met beboeten. Automobilisten die dan gevat worden, betalen 150 euro per dag (dus niet per overtreding).