Hoofdstuk 234 in de formatie: SP.A "lijmt" als bemiddelaar, PS hapt voorlopig niet toe  

We zijn zaterdagavond. In de Nekkerhal in Mechelen houdt N-VA haar nieuwjaarsreceptie. Catalaanse cava in de glazen, frieten in de mond. Voorzitter Bart De Wever bestijgt er het podium en doet er een opvallende geste in de richting van de PS.

In ruil voor een streng migratiebeleid, en een voortzetting van het "sociaal herstel", wil De Wever wel sociale maatregelen nemen, zegt hij: "Dan denk ik prioritair aan de verhoging van de lage pensioenen", een basiseis van de PS. En dat ene zinnetje - een "belangrijk gemeenschappelijk programmapunt", zegt De Wever vandaag - bepaalt nu al de hele week het verloop van de federale regeringsonderhandelingen.