Hollywoodfilm "Bad boys for life" in première: Hoe de jongensdroom van regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah uitkomt

Hoe is het allemaal zo snel kunnen gaan? Wel, El Arbi en Fallah zijn altijd al ambitieus geweest. Van in hun studententijd in Brussel dromen ze groots. Ze dwepen, in tegenstelling tot veel van hun studiegenoten, met grote Hollywoodregisseurs als Steven Spielberg en Martin Scorsese. Ze zijn zelf fans van de eerste twee "Bad boys"-films.

En ze hebben de attitude om het in de VS te maken. "Hun mondigheid en hun enthousiasme zijn heel Amerikaans", zegt Robrecht Heyvaert, hun vaste cameraman, in 2017 in De Tijd. "Belgen zijn vaak te bescheiden. Als puntje bij paaltje komt, slaan ze aan het kniezen: is mijn verhaal wel interessant genoeg? Bijna uit schaamte. Adil en Bilall twijfelen nooit. Ze zijn ongegeneerd en tomeloos ambitieus."

"Met "Black" hebben we een prijs gewonnen op het Filmfestival van Toronto en in Hollywood begonnen de deuren te openen", vertelt Adil El Arbi afgelopen zondag, bij de première in Miami, aan VRT-filmreporter Ward Verrijcken. "Wij dachten toen: "Als we ooit de kans krijgen om met Jerry Bruckheimer te spreken, is het eerste wat we gaan vragen: "Bad boys 3". En dat is ook wat er gebeurd is."