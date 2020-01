België kan rekenen op 68 miljoen euro uit Europees transitiefonds

De Green Deal houdt in dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn, en dus netto geen broeikasgassen meer wil uitstoten. Daarvoor is een hele ommezwaai nodig in heel wat sectoren, omdat we af moeten van broeikasgassen als CO2, en dus fossiele brandstoffen.

De Europese Unie wil dat die overgang rechtvaardig verloopt en heeft daarvoor het Just Transition Mechanism (JTM) in het leven geroepen, om sectoren in bepaalde regio's financieel te helpen als die door de overgang in de problemen zouden komen. Dat kan bijvoorbeeld door geld te pompen in reconversie of omscholing van werknemers.