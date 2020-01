Alle klanten van netwerk provider Belnet hebben weer internet

Alle klanten van de netwerk provider Belnet hebben terug internetverbinding. Dat meldt hun woordvoerder. Gisteren was er een storing bij de provider, waardoor 1 op 3 lokale overheden geen internet had. Intussen is er een tussentijdse oplossing gevonden en heeft iedereen opnieuw verbinding. Al houdt die oplossing nog een risico in, omdat de verbinding minder stabiel is.