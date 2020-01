Conner Rousseau (SP.A): "Het is geen vijf voor twaalf, het is twaalf uur en tijd voor oplossingen"

Paars-groen, paars-geel of Vivaldi: Conner Rousseau heeft er geen boodschap aan. "Men vertrekt altijd vanuit samenstelling, maar je moet vertrekken vanuit inhoud. Men is dat precies niet gewoon bij de journalisten of in de Wetstraat, dat er over inhoud gepraat wordt."

Wat moet er dan gebeuren? "Het is aan de informateurs om een meerderheid te zoeken rond een project. Momenteel is er geen van beiden", volgens Rousseau. "Heel het land vraagt: praat met elkaar en kom met oplossingen!"

Afgelopen weekend leek N-VA-voorzitter Bart De Wever een opening te maken door te pleiten voor hogere minimumpensioenen. Rousseau wijst niets af, maar is op zijn hoede. "Laat de informateurs eens onderzoeken of de mensen die voor de camera's een hand uitsteken ook ernstig zijn." Maar er moet wel gepraat worden, vindt hij. "Alleen maar zeggen dat je niets vertrouwt wat de ander zegt, heeft geen zin. We zijn 8 maanden verder en de mensen zijn het beu."

De SP.A-voorzitter heeft een belangrijke boodschap voor alle betrokkenen: "Stop met die spelletjes en zet u samen en bekijk waar er overeenkomsten zijn. Dat gaat niet alleen over PS en N-VA, maar over alle partijen. Alle normale partijen die aan oplossingen willen werken."