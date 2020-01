Cyberaanval bij Picanol: menselijke fout? Of misschien infiltratie?

Een volgende mogelijkheid - minder filmisch dan infiltratie - is gewoon een menselijke fout. En volgens specialist computerbeveiliging Eddy Willems is de kans groot dat daar wat is misgelopen bij Picanol. "Als wij er door een bedrijf bij worden gehaald na een hacking, is de oorzaak van de problemen vaak een vergetelheid of menselijke fout. Bedrijven vergeten bijvoorbeeld om hun antivirussoftware te updaten." Het gevaar zit 'm vaak in een klein hoekje, zegt Willems. "Hackers lanceren niet per se een grote aanval op een computernetwerk. Ze speuren naar een klein foutje in de beveiliging. Zo geraken ze binnen."