De eeuwige oorlog in Somalië: dit is hoe het land een uitvalsbasis van terroristen is kunnen worden

Zo is Somalië in een vicieuze cirkel beland. Waar er geen staat is, zoeken de burgers bescherming bij gewapende groepen. Dat versterkt dan weer die milities, waardoor het nog moeilijker wordt om een staat op te bouwen die voor orde en structuur kan zorgen. De grote winnaar van die dynamiek is, opnieuw, Al Shabaab. Dat lijft zwakkere clans in die zo sterker hopen te staan tegen hun rivalen.