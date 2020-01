Docenten Frans hoger onderwijs trekken aan alarmbel: "Studenten beheersen taal niet genoeg om niveau aan te kunnen"

Als er niet wordt ingegrepen, dreigt er een algemene niveauverlaging, zo staat het in de nota. De docenten doen zelf een hele reeks aanbevelingen. Zo moet er een niet-bindende ijkingstest komen voor wie talen wil verder studeren, zegt Griet Theeten, taallector van de UGent en één van de initiatiefnemers van de nota.

"Geen ingangsexamen, maar wel een proef die de studenten zicht geeft op hun kennis van het Frans", legt Theeten uit. De ijkingstest zal ook geen invuloefening of een geautomatiseerde test zijn.

“Het is de bedoeling dat studenten bijvoorbeeld een kort essay schrijven in het Frans en daarna ook een mondelinge proef doen bijvoorbeeld een gestructureerde uiteenzetting in het Frans geven of een gesprekje van een tiental minuten in het Frans met de docenten over hun motivatie om de opleiding te volgen."