Eerste elektrische toeristenboot op de reien in Brugge, geen uitstoot en geruisloos 

Een elektrische boot is beter voor het milieu: geen uitlaatgassen, maar ook geen lawaai meer van de motor. De eigenaar hoopt er een volledige dag mee te kunnen varen. "Normaal moet je 16 uur verder kunnen, maar bij auto's blijkt dat in de praktijk soms veel minder. Wij rekenen erop dat we iets meer dan 8 uur kunnen varen."

Kriebels in de buik

Luc Degroote is een van de bouwers van de boot. Het deed hem wat om de boot voor het eerst op de reien van Brugge te zien varen: "Ik geef toe dat ik een beetje kriebels in mijn buik heb. Maar ik heb er een zeer goed oog in, want we hebben al verscheidene testen gedaan."

Luc vindt het een topproduct. "Het vaart zeer soepel en geruisloos. Ook de geluidsinstallaties zijn vervangen door een prachtig nieuw systeem. De uitleg van de gids klinkt nu heel zuiver."

