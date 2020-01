17 van die 21 kraamafdelingen waar minder dan 557 bevallingen per jaar plaatsvinden, liggen in een stad of streek waar er binnen een half uur rijden met de wagen minstens één andere kraamafdeling beschikbaar is. Die 17 zouden volgens het KCE het best gesloten worden, omdat ze niet noodzakelijk zijn. 1 van die 17 - de afdeling in Geraardsbergen - heeft ondertussen al beslist om te sluiten.

Voor het KCE is het belangrijk dat iedere vrouw een kraamafdeling ter beschikking heeft die met de wagen binnen de 30 minuten te bereiken is.



4 van de 21 kraamafdelingen die de nieuwe norm niet halen, liggen in een streek waar er binnen het halfuur rijden geen andere kraamafdeling beschikbaar is. Die kunnen volgens het KCE dan ook het best geopend blijven, omdat vrouwen in die streek geen alternatief hebben.