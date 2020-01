Niet toegelaten, maar toch populair: natuurhulpcentrum vangt steeds meer grote exotische katten op

De dieren komen van over heel Vlaanderen en zelfs uit het buitenland in het opvangcentrum in Oudsbergen terecht. Het centrum is gespecialiseerd in het opvangen van grote exotische dieren.

"Een serval werd in West-Vlaanderen van een dak gehaald", zegt Frederik Thoelen van het natuurhulpcentrum. "Het dier was bij particulieren ontsnapt en liep op het dak rond. Op die manier stond de wijk daar in rep en roer. Een ander dier is in beslag genomen. Het werd gebruikt als fokdier om het te laten kruisen met andere soorten om er zeldzame hybriden mee te verkrijgen en die te verkopen. We krijgen dus dieren van overal binnen en nu zitten we ermee."

