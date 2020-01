Bakkerij Bernard doet gouden zaken dankzij nieuwe Canvas-reeks "Gentbrugge"

Bakker Bernard (Van Steenberge) uit Gentbrugge is al jaren een instituut in de buurt, maar sinds vorige week woensdag kent ook de rest van Vlaanderen hem. Toen werd de allereerste aflevering van de nieuwe Canvas-reeks "Gentbrugge" uitgezonden. "We hadden wel gedacht wat extra succes te hebben maar dit hadden we niet verwacht. Er komen mensen uit Ieper, Roeselare en zelfs uit Noord-Frankrijk. Er staan soms rijen tot op straat", zegt bakker Bernard.

Deeg van 90 jaar oud

Een reden waarom mensen naar Bakkerij Bernard komen, na het zien van de reeks, is het artisanale zuurdesembrood dat er verkocht wordt. "Voor het maken van zuurdesembrood heb je moederdeeg nodig. Dat is deeg met een bepaalde samenstelling en zuurtegraad. Je voegt telkens een deeltje van dat moederdeeg toe aan nieuwe bereidingen. Het geeft het brood een unieke smaak", legt Bernard uit.

Het moederdeeg dat in Gentbrugge gebruikt wordt is zo'n 90 jaar oud. "Het is eigenlijk deeg dat ik meegenomen heb uit Parijs. Ik deed er ooit stage bij de wereldbekende bakkerij Poilâne. Daar werd zuurdesembrood gemaakt met moederdeeg uit de jaren 20 of 30. De bakker had de gewoonte om werknemers die trouwden een stuk van dat deeg te geven. Ik heb op een bepaald moment gelogen over een huwelijk en kreeg ook een stuk. Ik ben helemaal niet getrouwd", lacht Bernard.

Voederen als een huisdier

Het moederdeeg is natuurlijk niet onuitputtelijk. "Het moet elke dag gevoed worden met extra rogge of water, zo blijft het goed en kunnen we het blijven versnijden en gebruiken. Het is een beetje zoals een huisdier dat elke dag eten moet krijgen." De klanten kunnen het alleszins smaken: "Ik koop hier al zuurdesembrood. Het is lekker en stevig. Je moet er veel minder van eten dan van ander brood om een vol gevoel te krijgen. En, het is nog gezond ook", zegt een vaste klant.

Brocanterie

Naast bakken heeft Bernard ook een andere passie: brocante. Klanten die geen brood willen, kunnen ook gewoon kleine hebbedingen kopen. "Het is die unieke combinatie die mensen aanspreekt die van ver komen. Het is méér dan een bakkerij", zegt verkoopster Anja. Zij loopt zich de laatste dagen de benen van het lijf. "Het is echt wel doorwerken de laatste dagen, ik ben bekaf 's avonds. Maar het is ook enorm leuk om complimenten te krijgen", lacht ze terwijl alweer een nieuwe klant binnenkomt.

Het belooft nog even druk te blijven in Bakkerij Bernard. Ook vanavond, in de tweede aflevering van "Gentbrugge" komt de zaak aan bod, rond 21.20 uur op Canvas.