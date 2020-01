Ierse stewardessen mogen binnenkort voor het eerst een broek dragen (behalve die van Ryanair)

"De eerste vrouwen begonnen broeken te dragen aan het einde van de 19e eeuw, maar dat was vooral om te sporten. Fietsen met een lange rok was behoorlijk onpraktisch", vertelt Romi Cockx van het Modemuseum in Antwerpen in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Maar eind jaren 1800 was een vrouw met een broek zeker nog niet in het gewone straatbeeld te zien."

"In de jaren 30 maakte Marlène Dietrich furore met een broekpak. Maar ook dat was nog zeer uitzonderlijk. In 1966 ontwierp Yves Saint Laurent een smoking voor vrouwen, en pas een tiental jaar later begonnen vrouwen ook broeken te dragen in het straatbeeld."