Instructeur Stijn Swijns over succes "Kamp Waes": "Met de juiste mentale ingesteldheid, kan je alles aan"

De professor sportsociologie Jeroen Scheerder is niet verbaasd dat "Kamp Waes" grote ogen gooit op televisie. ""Kamp Waes" is een boeiend programma, maar het is entertainment. Ik kan alleen maar hopen dat het ook zo in de huiskamer binnenkomt", zegt Jeroen Scheerder.

Scheerder denkt dat het programma appelleert aan een maatschappelijk verschijnsel waarbij mensen geneigd zijn om de limieten van hun kunnen op te zoeken. "We gaan steeds meer de limieten van ons lichaam opzoeken. Meer mensen willen een marathon lopen of aan triatlon doen. Maar het blijft een beperkte groep mensen die daar voor in aanmerking komt."

Volgens Scheerder is het een manier van ontsnappen aan dagelijkse sleur of de zoektocht naar zingeving. "Dat zegt veel over de huidige samenleving", aldus Scheerder.