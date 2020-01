Iran slaat en zalft: "Nucleaire deal is toch nog niet dood"

Iran blijft dus hopen op Europa, om het akkoord uit 2015 alsnog te redden. In het akkoord belooft Iran kort samengevat dat het geen hoogverrijkt uranium meer zou maken, waardoor het dus geen kernbom zou kunnen fabriceren. In ruil verdwenen in 2016 de VN-sancties tegen Iran.

Maar het is rekenen op Europa tegen-beter-weten-in. Europa is er de voorbije twee jaar al niet in geslaagd om Iran te compenseren, nadat de Amerikanen zich eenzijdig hadden terugtrokken uit de deal.

Veel Europese bedrijven zijn intussen alweer verdwenen uit Iran, vaak zeer tegen hun zin en alleen uit vrees voor Amerikaanse handelssancties. Dat Europa geen zaken meer kon doen in Iran, was zeker ook niet de wens van de Franse president Macron of de Duitse kanselier Merkel. Maar het bleek in de praktijk wel de enige uitweg. Iran rekende dus wel op Europa, maar dat was in de praktijk vleugellam.