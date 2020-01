Klaus Van Isacker stapt op als hoofdredacteur van VTM Nieuws

Van Isacker keert terug naar de magazine-afdeling van DPG Media. Eind vorig jaar nam DPG Media een groot aantal Nederlandse magazines over van Sanoma.

"Het wordt een belangrijk jaar voor de magazines binnen onze groep", zegt Paul Daenen, directeur News City. "Met de overname van de Sanoma-titels hebben we extra werk op de plank, in Nederland maar ook in België. We hebben Klaus gevraagd om het team van de magazines opnieuw te versterken en samen met An de redacties van de magazines binnen News City te leiden."

"Met de overname van de Nederlandse Sanoma-titels ligt er een heel grote challenge bij de magazines, ook hier in België", reageert Van Isacker.

Magazines die eigendom zijn van DPG Media zijn onder meer Dag Allemaal, Goed Gevoel, Humo, Story, TeVe Blad, Primo en TV Familie. De Nederlandse magazines die er nu bij komen zijn onder meer Libelle, Margriet, Donald Duck, vtwonen en Veronica Magazine.