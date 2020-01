Kris Van Dijck na horrorjaar : "Als ik had geweten wat de beschuldigingen waren, had ik "et alors" gezegd "

Kris Van Dijck beklemtoont in "Telefacts" dat hij nooit heeft meegewerkt aan sociale fraude. "Het enige wat ik gedaan heb in 2014, is dat ik aan de verantwoordelijke in verband met het dossier van een uitkering gevraagd heb om de zaak eens te bekijken", zegt Van Dijck.

Van Dijck verwijst daarmee naar zijn mail aan bevoegd minister Kris Peeters over een uitkering voor een vrouw van het Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen. "De vrouw was tewerkgesteld in een firma in een faillissement en had recht op een uitkering, dat was voor mij het verhaal", zegt Kris Van Dijck.