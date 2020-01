Zomaar het minimumpensioen verhogen tot 1.500 euro is onverantwoord

Wat nodig is, is duidelijk. We moeten de gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw verminderen. Niet voor moeders op zwangerschapsverlof – de hele maatschappij plukt de vruchten van hun fertiliteit, zij betalen sowieso al een prijs op de arbeidsmarkt – en niet voor wie ernstig ziek is. Maar wel bijvoorbeeld voor wie langdurig werkloos is.

Nu is het al zo dat de pensioenopbouw verlaagt bij langdurige werkloosheid, maar deze afname moet versterkt en vervroegd worden en er moeten minder uitzonderingen gelden. Vanzelfsprekend is werkloosheid niet iets waar iemand bewust voor kiest, maar dat wie langdurig werkloos is geweest op het einde van zijn/haar carrière iets langer moet werken om tot een volledig pensioen te komen, is toch niet volstrekt asociaal?