Na blunder in spelprogramma: "En toen zag ik de vernietigende blik van mijn moeder"

Niet "chicken/kip" was het antwoord, maar wel "spinach/spinazie". Iets wat normaal iedereen zou moeten weten. Dubois mocht dan ook uitleg verschaffen over haar opmerkelijke antwoord en deed dat in onder meer het CBC-radioprogramma Radio Noon: "Het was pas op het moment dat ik naar mijn moeder keek en die me een afkeurende blik toewierp, dat ik besefte dat ik er een zootje van gemaakt had. Nochtans was ik er voor 100 procent van overtuigd dat ik gewonnen had. Maar mijn familieleden reageerden alsof ze in shock waren. In de zin van: "Waar zat je verstand?""

"Ik denk dat ik niet goed nagedacht heb. Het floepte er gewoon uit. Bovendien, als ik nerveus ben, dan begin ik spontaan te dansen."