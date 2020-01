Nieuw embryo van noordelijke witte neushoorn, soort waarvan nog slechts 2 exemplaren in leven zijn

De belangrijkste afnemers van hoorn zijn de Vietnamezen. De gestegen welstand in het land heeft de vraag naar hoorn en de stroperij tot een recordhoogte gebracht. Een hoorn van gemiddelde grootte kan wel 250.000 dollar opleveren.

Het is een veel voorkomende misvatting dat rinceroshoorn in de Chinese 'traditionele geneeskunde' gezien werd als een afrodisiacum of een middel tegen kanker.

Wel werd gemalen rhinoceroshoorn voorgeschreven tegen koorts en stuiptrekkingen. Er is geen enkel bewijs dat die behandeling zou werken en ze is wel vergeleken met het innemen van afgeknipte nagels in water. In 1993 schrapten de Chinezen gemalen hoorn uit het officiële artsenijboek dat samengesteld wordt door het Chinese ministerie van Volksgezondheid.

De laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn was de 45 jaar oude Sudan. Die werd een internet-beroemdheid toen hij in 2017 op de dating-app Tinder uitgeroepen werd tot 'meest begeerlijke vrijgezel ter wereld', in het kader van een inzamelactie. Sudan, die genoemd was naar het land waar hij in het wild geboren was, werd in 2018 geëuthanaseerd omdat hij pijn leed door allerlei ouderdomskwaaltjes.