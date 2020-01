De complexe verzoening die de nieuwe voorzitter van Open VLD wacht

Nu is dit militante intermezzo maar één reden voor de aanhoudende stilstand in de vorming van een nieuwe federale regering. Belangrijker is dat, wanneer Open VLD deze dagen aan de onderhandelingstafel verschijnt, de andere partijen niet weten hoe zwaar het gegeven blauwe woord eigenlijk echt weegt. Iedereen beseft dat de tijd in het nadeel tikt van voorzitter Rutten. Ze verkeert in de laatste weken van haar mandaat.

Het is een wetmatigheid in coalitiegesprekken dat diegene die onder tijdsdruk staat ook in de nadelige onderhandelingspositie zit. Pas wanneer Open VLD niet langer een onstabiele gesprekspartner is, m.a.w. als hun nieuwe leiderschap in maart gekend is, kan opnieuw ernstig met hen doorgepraat worden.