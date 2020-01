Pyromaan in Lummen betrapt door mobiele camera

Afgelopen zaterdagnacht ontplofte in de Mangelbeekstraat in Lummen een vuilnisbak met een luide knal. Op één van de mobiele camera’s was te zien hoe een man met zijn auto stopte, een soort vuurpijl in de vuilnisbak stak en zich snel uit de voeten maakte.

Even later spatte de vuilnisbak uit elkaar met een enorme vuurbal. Maar de politie kon de dader opsporen via zijn nummerplaat. Hij krijgt niet alleen een GAS-boete maar moet ook de schade vergoeden.