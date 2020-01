Waarom stuurt Vladimir Poetin zijn regering naar huis? "Russische president laat zijn macht blijken"

Volgens professor Koen Schoors wil Poetin er alles aan doen om zijn macht in Rusland te bestendigen na 2024. "Ik denk dat het probleem voor Poetin is wie hem zal opvolgen", zegt hij in "Terzake".

"Poetin is populair, maar zijn partij is dat eigenlijk niet. Ze moeten een nieuwe persoon creëren die ook populair is. Die kan de nieuwe president zijn, maar Poetin moet zelf ook een vinger in de pap houden. Daarom maakt Poetin de nieuwe president minder machtig. Het is een strategie om de troonopvolging degelijk voor te bereiden."

