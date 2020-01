Roofmoord in Antwerpen: 55-jarige man overleden

Deze ochtend werd een zwaargewonde man aangetroffen in de Bisschopstraat, een zijstraat van de Carnotstraat, in Antwerpen. "Twee voorbijgangers zagen de man in elkaar gezakt in zijn zetel liggen in zijn zaak en hebben meteen de hulpdiensten gebeld. Toen zij ter plaatse kwamen, probeerden ze de man nog te redden, maar de 55-jarige man bezweek later aan zijn verwondingen", zegt Lieselotte Claessens van het parket.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de man verschillende steekwonden had, waaronder één in de linkerborst. Het parket laat weten dat er deze avond nog een autopsie zal worden uitgevoerd. Ook de camerabeelden zullen nagekeken worden aangezien er van de dader voorlopig nog geen spoor is. Het is op dit moment ook nog niet duidelijk of er een buit is.