Vladimir Poetin kondigt hervorming van de macht in Rusland aan, Michail Misjoestin wordt nieuwe premier

Enkele uren na het ontslag van de regering, heeft president Poetin dan Michail Misjoestin, het hoofd van de belastingdienst, benoemd tot nieuwe premier. Misjoestin is voor buitenstaanders niet zo bekend. Het is uitkijken of hij een tijdelijke premier wordt, of dat zijn benoeming het opstapje wordt als opvolger van Poetin in 2024. Misjoestin is 53 en is economist. Hij werkte eerder voor UFG, een grote financiële groep in Rusland, en was sinds 2010 het hoofd van de federale belastingdienst. Misjoestin lijkt niet echt een sterke figuur met een sterke machtsbasis en zou dus geen bedreiging zijn voor Poetin.