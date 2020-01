Kamer in het rusthuis? "Dat is dan (gemiddeld) 59 euro per dag a.u.b." Bekijk hier hoeveel het in uw gemeente kost

Wie in een woonzorgcentrum verblijft, betaalde daar vorig jaar gemiddeld 59,05 euro per dag voor, omgerekend bijna 1.800 euro per maand. "Maar dat is een gemiddelde", nuanceert Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "6 op de 10 woonzorgcentra zijn goedkoper dan dat gemiddelde. Dat betekent dat er een kleine groep van woonzorgcentra is die beduidend duurder is en de gemiddelde dagprijs omhoog drijft." Hoeveel de gemiddelde dagprijs in uw gemeente is, kan u nagaan in de onderstaande kaart.