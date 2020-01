Stadsbende prostitueert vermist minderjarig meisje: 7 verdachten aangehouden

Het 16-jarige Franse meisje was in november thuis weggelopen en trok samen met haar vriendje naar Brussel. Die zou volgens Het Nieuwsblad van de stadsbende geld hebben gekregen om het meisje te ‘verkopen’, waarna de tiener werd opgesloten in een woning in Ukkel. De bendeleden maakten nadien een profiel aan op een prostitutiewebsite en zouden haar verplicht hebben om seks te hebben met verschillende mannen, zowel in het huis in Ukkel als in hotelkamers. Ze kon uiteindelijk worden gered nadat iemand uit Frankrijk haar foto herkende op de website en de politie alarmeerde.