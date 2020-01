Station Ronse grondig vernieuwd: nieuwe perrons, parking en fietsenstalling

Na meer dan tien jaar is het station van Ronse eindelijk grondig aangepakt. De verschillende betrokken partijen (Infrabel, NMBS, provincie en stad Ronse) hebben de vernieuwingen trots voorgesteld. Het project sleepte jaren aan omdat er voldoende budgetten gevonden moesten worden. Aan het station van Ronse zijn er vernieuwde, veilige perrons. Ook aan pendelaars is gedacht: er is een grote, nieuwe gratis stationsparking en er zijn ook extra ruime fietsenstallingen. De vernieuwing van het station past in de hele opwaardering van de stationsbuurt van Ronse die de voorbije jaren wat aan het verloederen was.

Fietssnelweg van Londen naar Italië

De opwaardering is nog niet helemaal af. Stad Ronse heeft nog grote plannen. Er werd al een klein stukje nieuw fietspad onthuld van wat later een heuse fietssnelweg moet worden. Ronse moet op termijn een nationaal knooppunt worden: hier moet het Vlaamse fietsknooppuntennetwerk aansluiten op het Waalse. En, ook internationaal zijn de ambities groot. "Ronse ligt op de fietsroute van Londen naar Italië. We willen de infrastructuur beter uitbouwen om er een echte fietssnelweg van te maken", zegt gedeputeerde Riet Gillis (Groen). Het spreekt voor zich dat Ronse op die manier ook heel wat (wieler)toeristen hoopt te lokken.